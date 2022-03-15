Нельзя наказать сотрудника за оскорбление коллег, если в фирме нет кодекса деловой этики

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Рубрика Трудовые отношения
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Некоторые сотрудники ведут себя высокомерно, неуважительно относятся к коллегам. Но наказать за хамство и оскорбления можно, только если в фирме такое обращение между коллегами запрещено, и этот запрет оформлен документально.

В противном случае хам останется безнаказанным.

Роструд в письме № ПГ/01665-6-1 от 14.02.2022 сообщает, что с целью улучшения психологического климата в коллективе работодатель может предотвратить грубость на рабочем месте, утвердив нормативный акт.

Например, это может быть положение деловой этики и служебного поведения в организации.

В нем должны быть прописаны правила поведения работников и ответственность за неэтичное поведение.

Такой документ будет частью ПВТР и за нарушение можно применить дисциплинарное взыскание (выговор или увольнение).

Но если такого документа в компании нет, привлечь к ответственности за несоблюдение корпоративной этики нельзя.

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