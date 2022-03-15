Спецдекларацию для амнистии капитала надо сдавать на бумаге и только лично

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Рубрика Экономика России
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С 14 марта ФНС начала принимать специальные декларации в рамках четвертого этапа добровольного декларирования счетов и активов (амнистии капиталов).

На сайте ФНС запущена промостраница, где можно скачать декларацию, узнать, как правильно ее заполнить и т.д.

Сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных компаниях можно до 23 февраля 2023 года.

В рамках четвертого можно задекларировать наличные деньги. Их надо положить на счет в российском банке в течение 30 дней со дня сдачи декларации.

Те, кто добровольно задекларируют имущество и счета, получают правовые гарантии сохранности своего капитала в том числе за пределами РФ, а также освобождаются от уголовной, административной и налоговой ответственности, сообщает ФНС.

Декларация заполняется вручную либо распечатывается на принтере. Двухсторонняя печать декларации не допускается.

Сдать декларацию можно только лично в любой ИФНС, УФНС, а также в центральном аппарате ФНС. Декларации, отправленные по почте, не принимаются.

 

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