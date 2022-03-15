До 28 марта иностранные компании должны отчитаться перед российскими налоговиками

С этого года все иностранные организации обязаны ежегодно сдавать налоговикам сведения о своих участниках (учредителях, бенефициарах и управляющих).

Это же требование касается иностранных структур без образования юрлица.

Исключение — иностранные компании, оказывающие услуги в электронной форме.

Такие сведения должны быть сданы до 28 марта 2022 года (включительно) по месту постановки иностранной фирмы на учет.

Если иностранная компания стоит на учете в нескольких налоговых инспекциях, сдать сведения можно в любую из них.

Форма сведений утверждена приказом ФНС от 01.12.2021 № ЕД-7-13/1046@.

Разъяснения по вопросу сдачи таких сведений дала ФНС в письме В письме № ШЮ-4-13/13705@ от 30.09.2021.

Мы собрали все данные в таблицу.

Кто сдает иностранные организации иностранные структуры без образования юридического лица Что сдают сведения об участниках сведения об учредителях;

сведения о бенефициарах;

сведения об управляющих Какую информацию раскрывают обо всех прямых участниках, вне зависимости от доли участия;

о косвенных участниках (физлицах или публичных компаниях), если доля их участия превышает 5 %, с раскрытием порядка косвенного участия об учредителях, бенефициарах, управляющих;

о косвенных участниках (физлицах или публичных компаниях), если доля их косвенного участия в иностранной структуре превышает 5 %, с раскрытием порядка косвенного участия Какие сведения сдавать не надо об изменении состава участников об изменении состава учредителей, бенефициаров, управляющих Срок сдачи сведений до 28 марта по состоянию на 31 декабря предшествующего года Куда сдавать В ИФНС по месту постановки на учет. Если есть несколько мест постановки, то в какое-то одно по выбору. Остальные ИФНС, в которых компания состоит на учете, информировать о выборе не надо Кто не сдает иностранные организации, которые состоят на учете в ИФНС только на основании оказания ими услуг в электронной форме