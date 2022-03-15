Около 1 трлн потратят власти, чтобы развивать беспошлинную торговлю с ЕАЭС

Власти будут развивать беспошлинную торговую со странами Евразийского экономического союза в ответ на санкции.
На эти планы потратят около 1 триллиона рублей.
Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.
Среди других мер в ответ на санкции:
- партнерам по ЕАЭС Россия предложит повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли;
- валютный курс при уплате импортных пошлин хотят зафиксировать;
- действие антидемпинговых пошлин предлагают приостановить.
По материалам «Прайм».
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