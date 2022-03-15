Картами «Мир» теперь можно оплатить покупки в Apple ID

Компания Apple включила банковские карты платежной системы «Мир» в качестве возможного способа оплаты в учетной записи Apple ID.
Среди возможных способов оплаты на сайте компании теперь указаны:
- Apple Pay;
- большинство кредитных и дебетовых карт;
- счет мобильного телефона (через поддерживаемых операторов);
- остаток на счете Apple ID (от погашения подарочных карт App Store и iTunes или внесения средств);
- МИР.
Apple ID нужен для покупки приложений в App Store, использования подписок Apple (iCloud и Apple Music), а также для покупки других медиафайлов у Apple.
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