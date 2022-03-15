🚚 Хотят отменить систему Платон

«Платон», из-за которого столько лет переживал бизнес, могут отменить. Депутаты от «СР» направили в Думу законопроект, который отменяет систему по взиманию платы за проезд большегрузных автомобилей («Платон»).
В пояснительной записке отмечается, что отмена «Платона», в первую очередь, снизит издержки на транспортировку продуктов питания.
Значит, это будет способствовать сдерживанию роста цен на продовольствие и облегчит его поставки в российские регионы.
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