Выигрыш в азартной игре до 15 тыс. рублей надо задекларировать и заплатить с него налог

За выигрыши, выплачиваемые организаторами азартных игр, люди исчисляют и платят НДФЛ самостоятельно, если сумма выигрыша не превышает 15 тыс. рублей.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/11864 от 18.02.2022.
Речь идет о выигрышах от азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе.
При этом у человека есть право на вычет в размере 4 000 руб. (п.28 ст. 217 НК).
То есть, налог надо будет заплатить с разницы.
Если выигрыш больше 15 тыс. — букмекерская контора будет выступать налоговым агентом и сама удержит НДФЛ у победителя.
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