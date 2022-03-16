Выигрыш в азартной игре до 15 тыс. рублей надо задекларировать и заплатить с него налог

За выигрыши, выплачиваемые организаторами азартных игр, люди исчисляют и платят НДФЛ самостоятельно, если сумма выигрыша не превышает 15 тыс. рублей.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/11864 от 18.02.2022.

Речь идет о выигрышах от азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе.

При этом у человека есть право на вычет в размере 4 000 руб. (п.28 ст. 217 НК).

То есть, налог надо будет заплатить с разницы.

Если выигрыш больше 15 тыс. — букмекерская контора будет выступать налоговым агентом и сама удержит НДФЛ у победителя.