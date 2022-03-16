У человека может быть только один ИИС, по которому можно получить вычет по НДФЛ

При внесении денег на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) можно получить инвестиционный вычет по НДФЛ. Этот счет должен быть один.

Допускается лишь перевод денег с одного ИИС на другой, открытый на имя этого же человека.

Есть и другие условия.

Сумма вычета — не более 400 тыс. рублей.

Если день снять со счета раньше, чем оговорено в договоре, полученный ранее из-за вычета возврат НДФЛ придется отдать назад.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/11856 от 18.02.2022.