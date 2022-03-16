У человека может быть только один ИИС, по которому можно получить вычет по НДФЛ

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Рубрика Инвестиции
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При внесении денег на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) можно получить инвестиционный вычет по НДФЛ. Этот счет должен быть один.

Допускается лишь перевод денег с одного ИИС на другой, открытый на имя этого же человека.

Есть и другие условия.

Сумма вычета — не более 400 тыс. рублей.

Если день снять со счета раньше, чем оговорено в договоре, полученный ранее из-за вычета возврат НДФЛ придется отдать назад.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/11856 от 18.02.2022.

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