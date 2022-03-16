Instagram заменят российским аналогом

На платформе, которую пока называют «Россграм», планируют воспроизвести все привычные для пользователей запрещенного Instagram функции, в том числе возможность зарабатывать.

Об этом пишут в телеграм-канале «Известия».

Запуск для топ-блогеров планируют на 28 марта, а с апреля — для остальных пользователей.

А в соцсетях уже шутят:

Интересно, а название «Россграм» уже окончательное, или все-таки придумают другое?