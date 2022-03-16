В Москве выдадут гранты на общепит, чтобы заменить иностранные сети

Столичные власти будут раздавать гранты для развития московского общепита. Для этого нужно соблюсти некоторые условия.
Чтобы получить грант, нужно открывать кафе быстрого питания в недорогом сегменте и принимать на работу новых сотрудников.
Постановление подписал Сергей Собянин.
На размер гранта будет влиять площадь открываемых точек, и еще ряд особенностей работы.
Заявки будут принимать с 28 марта по 30 июня 2022 года.
По материалам сайта столичной мэрии.
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