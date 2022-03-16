Малый бизнес

В Москве выдадут гранты на общепит, чтобы заменить иностранные сети

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Столичные власти будут раздавать гранты для развития московского общепита. Для этого нужно соблюсти некоторые условия.

Чтобы получить грант, нужно открывать кафе быстрого питания в недорогом сегменте и принимать на работу новых сотрудников.

Постановление подписал Сергей Собянин.

На размер гранта будет влиять площадь открываемых точек, и еще ряд особенностей работы.

Заявки будут принимать с 28 марта по 30 июня 2022 года.

По материалам сайта столичной мэрии.

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