Ввозные пошлины для вычислительной техники и электронных компонентов хотят обнулить

Нулевые ставки для электротехнической продукции, которая попала под санкции и не производится в России, либо ее не хватает, позволят поддержать российских производителей.
Предложение высказали в Минцифры.
«Минцифры предложило на полгода обнулить ввозную пошлину для продукции, которая попала в санкционные списки и не производится в России совсем или в нужном объеме. Это позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри России», — пояснили в ведомстве.
Цитата по «ТАСС».
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