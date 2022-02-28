Для IT-отрасли предлагают новые налоговые льготы из-за санкций

В Минцифры подготовили перечень льгот для IT-компаний в условиях санкций. IT-компании предлагают освободить от налога на прибыль, а их сотрудников — от НДФЛ.
Коротко о том, что хотят сделать.
- Уже действующие льготы предлагают распространить на компании, которые зарабатывают размещением рекламы или оказанием допуслуг в приложениях или онлайн-сервисах.
- На следующие 3 года сотрудников IT-компаний хотят освободить от уплаты НДФЛ, а сами компании от налога на прибыль. Кроме того, их предлагают избавить от проверок.
- Сотрудникам IT-компаний предлагают давать льготную ипотеку со ставкой 5%, пока они там работают. А еще их предлагают не призывать на военную службу, пока они там работают.
- Если сотрудники IT-компаний — иностранцы, для них предлагают упрощенный порядок для получения виз.
- Также хотят давать гранты на разработку и развитие продуктов IT-компаний.
- На критически важных объектах предлагают ускорить импортозамещение ПО.
И наконец, предлагается выделить деньги на создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО «GitHub».
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