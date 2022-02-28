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Для IT-отрасли предлагают новые налоговые льготы из-за санкций

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Рубрика Интернет и IT
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В Минцифры подготовили перечень льгот для IT-компаний в условиях санкций. IT-компании предлагают освободить от налога на прибыль, а их сотрудников — от НДФЛ.

Коротко о том, что хотят сделать.

  • Уже действующие льготы предлагают распространить на компании, которые зарабатывают размещением рекламы или оказанием допуслуг в приложениях или онлайн-сервисах.
  • На следующие 3 года сотрудников IT-компаний хотят освободить от уплаты НДФЛ, а сами компании от налога на прибыль. Кроме того, их предлагают избавить от проверок.
  • Сотрудникам IT-компаний предлагают давать льготную ипотеку со ставкой 5%, пока они там работают. А еще их предлагают не призывать на военную службу, пока они там работают.
  • Если сотрудники IT-компаний — иностранцы, для них предлагают упрощенный порядок для получения виз.
  • Также хотят давать гранты на разработку и развитие продуктов IT-компаний.
  • На критически важных объектах предлагают ускорить импортозамещение ПО.

И наконец, предлагается выделить деньги на создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО «GitHub».

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