Для IT-отрасли предлагают новые налоговые льготы из-за санкций

В Минцифры подготовили перечень льгот для IT-компаний в условиях санкций. IT-компании предлагают освободить от налога на прибыль, а их сотрудников — от НДФЛ.

Коротко о том, что хотят сделать.

Уже действующие льготы предлагают распространить на компании, которые зарабатывают размещением рекламы или оказанием допуслуг в приложениях или онлайн-сервисах.

На следующие 3 года сотрудников IT-компаний хотят освободить от уплаты НДФЛ, а сами компании от налога на прибыль. Кроме того, их предлагают избавить от проверок.

Сотрудникам IT-компаний предлагают давать льготную ипотеку со ставкой 5%, пока они там работают. А еще их предлагают не призывать на военную службу, пока они там работают.

Если сотрудники IT-компаний — иностранцы, для них предлагают упрощенный порядок для получения виз.

Также хотят давать гранты на разработку и развитие продуктов IT-компаний.

На критически важных объектах предлагают ускорить импортозамещение ПО.

И наконец, предлагается выделить деньги на создание в России «зеркала» репозитория открытого ПО «GitHub».