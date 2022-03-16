Гостиница не обязана выдавать акты командированным

Нередко по возвращению из командировки сотрудники приносят бухгалтеру только чек из гостиницы без квитанций и актов. Потому что выдача этих документов — право отеля, а не обязанность.

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Эксперт Александр Заворин пояснил, что документы, которые должны выдавать гостиница, перечислены в правилах предоставления гостиничных услуг. Они утверждены постановлением правительства от 18.11.2020 № 1853.

Обязательным документом является договор, который может быть и в виде оферты в электронном виде.

Акт может выдаваться, если это сама гостиница предусмотрит в своих правилах.