Если вы хотите пользоваться SberPay, заведите карту «Мир» от Сбера. Другие она не примет

Система SberPay поддерживает только карты «Мир» и только выпущенные «СберБанком». Карты других банков подключить не получится, сообщили в банке.

«Друзья, кто пользуется SberPay (обычная дебетовая карта), они тоже перестали работать? Я думала, что ограничения коснулись только GooglePay и ApplePay». — спросили в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

На странице Сбера прямо сказано, что к системе SberPay можно подключить только карту «Мир».

«SberPay работает с картами СберБанка платёжной системы „Мир“», — сказано там.

Карту другого банка к системе также нельзя подключить.

Facebook в России блокируют. Поэтому популярный бухгалтерский канал «Красный уголок бухгалтера» переехал в Telegram. Как им правильно пользоваться? Если хотите задать вопрос, напишите свой вопрос боту и ваш вопрос через 5 секунд опубликуется в канале.