Как облагать НДФЛ обеды сотрудников в столовой

Если бухгалтер в обед съела лист капусты за 20 рублей, а юрист — кусок мяса за 200 рублей, то в среднем они съели по голубцу и должны заплатить НДФЛ со 110 рублей.

Такой расчет применяет компания, в которой организовано питание работников по системе шведского стола.

С работников удерживают НДФЛ. Сумму дохода высчитывают по-среднему. Стоимость обеда просто делят на количество сотрудников компании, невзирая на то, кто что, и сколько ел.

Такой расчет подтвердили налоговики.

В письме УФНС по г. Москве № 20-21/023902@ от 02.03.2022 говорится, что налоговый агент должен принимать все возможные меры по оценке и учету экономической выгоды (дохода) физлиц.

В данной ситуации доход каждого сотрудника можно определить на основе стоимости предоставляемого питания в расчете на одного человека.