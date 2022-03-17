Ozon открыл новый банк, старый попал под санкции

Впервые за три года Центробанк выдал лицензию новому банку. Универсальную лицензию получил банк Еком-банк, подконтрольный Ozon Holdings Plc.
У компании «Озон» уже есть банк с базовой лицензией, который она приобрела год назад, он попал под санкции США.
«Помимо банков, у нас также есть микрокредитная организация. Наличие разных финансовых организаций в контуре нашего финтеха даст нам максимум гибкости для запуска разных продуктов»,— рассказали в компании.
Цитата по «Коммерсантъ».
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.