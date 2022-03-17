Банки

Ozon открыл новый банк, старый попал под санкции

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Впервые за три года Центробанк выдал лицензию новому банку. Универсальную лицензию получил банк Еком-банк, подконтрольный Ozon Holdings Plc.

У компании «Озон» уже есть банк с базовой лицензией, который она приобрела год назад, он попал под санкции США.

«Помимо банков, у нас также есть микрокредитная организация. Наличие разных финансовых организаций в контуре нашего финтеха даст нам максимум гибкости для запуска разных продуктов»,— рассказали в компании.

Цитата по «Коммерсантъ».

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