При реализации прав на программы можно применять НПД

Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию

Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.

Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.

Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».

Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.