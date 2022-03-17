При реализации прав на программы можно применять НПД

Перепродажа товаров не подпадает под НПД. А при реализации исключительного права на результат интеллектуальной деятельности человек может быть самозанятым и платить НПД.
Разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/11673 от 18.02.2022.
Нельзя применять НПД в случае:
«...перепродажи товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося для личных, домашних или иных подобных нужд.»
Физлицо, получающее доход от реализации исключительного права на РИД, вправе применять специальный налоговый режим НПД.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
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