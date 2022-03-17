По кредитам с плавающей ставкой можно будет перекредитоваться. Кроме ипотеки

Заемщикам по кредитам с плавающей ставкой дадут возможность реструктуризировать кредиты. Мера будет как для бизнеса, так и для населения.

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

По его словам, такую возможность дадут бизнесу, как крупному, так и малому со средним. А также физлицам, за исключением ипотечных кредитов. По ним ведется отдельная работа, сообщил он.

По материалам канала «Раньше всех. Ну почти».