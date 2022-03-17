По кредитам с плавающей ставкой можно будет перекредитоваться. Кроме ипотеки

Заемщикам по кредитам с плавающей ставкой дадут возможность реструктуризировать кредиты. Мера будет как для бизнеса, так и для населения.
Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.
По его словам, такую возможность дадут бизнесу, как крупному, так и малому со средним. А также физлицам, за исключением ипотечных кредитов. По ним ведется отдельная работа, сообщил он.
По материалам канала «Раньше всех. Ну почти».
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе по антикризисному управленческому учету и бюджетированию
Бухгалтеры часто слышат про управленку, но думают, что это сложно.
Собрав обратную связь, мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета.
Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.