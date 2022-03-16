Люди скупают золото в банках, но на всех его не хватает

В московских банках ажиотаж — люди скупают золотые слитки, чтобы сохранить сбережения. Повышенный спрос также вызван отменой НДС на покупку золота.

Об этом пишет издание vPost. Так, на Тверской, по их информации, скопилась большая очередь желающих купить слитки. Причем, некоторые записаны еще накануне.

По словам одного из стоящих в очереди, «золота привозят мало, всего человек на 20, быстро заканчивается». Но сегодня он 14-й, возможно, ему повезет.

А в одном из банков оказался только один слиток, килограммовый. А это почти 7,3 млн рублей, видимо, не у каждого оказалась такая сумма. Во многих банках золота не было вообще, либо профильный сотрудник оказался в отпуске.

Кроме того, корреспонденты сообщают, что в банках курс сильно отличается от биржевого. Так, на бирже курс 6998 рублей, а в банке слиток предлагают купить за 9000 рублей (имеется в виду слиток в 32 грамма, тройская унция, сегодня на Forex он стоит $1 919,76, прим ред.). Зато покупают там золото за 6470 рублей.