Банк «Санкт-Петербург» временно не выдает карты UnionPay

В банке «Санкт-Петербург» с 18 марта нельзя получить карту UnionPay из-за проблем с поставками. Возобновить выпуск планируют в мае, а пока советуют получить карту «Мир».

«C 18 марта 2022 года мы временно прекращаем выпуск карт UnionPay International в связи с нарушением логистики и сроков поставки бланков карт данной платежной системы», — говорится в сообщении банка.

Кроме того, в банке обещали в апреле начать выпускать виртуальные карты UnionPay.

UnionPay — международная платежная система, появилась в Китае, в 2002 году. Спрос на ее карты резко вырос после отказа Visa и Mastercard работать в России.

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