Что нового в бухучете и налогах в 2022 году — расскажем 23 марта

Новые стандарты бухучета, новое в налоговом законодательстве, ЭДО — бухгалтеры и до кризиса с трудом осваивали все эти новшества сразу. Поможем разобраться и разложить всё по полочкам.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2021-2022». Он пройдет 23 марта, начало в 10:00 по Москве.
На вебинаре разберем:
- ФСБУ «Основные средства»;
- ФСБУ «Документооборот»;
- ФСБУ «Аренда»;
- 6-НДФЛ за 2021 год;
- налог на прибыль: что поменялось в 2022 году.
Отдельно остановимся на роли ЭДО в организации работы бухгалтерии и посмотрим на примерах, как это сейчас действует.
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Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе
Мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета. Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.