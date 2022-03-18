Что нового в бухучете и налогах в 2022 году — расскажем 23 марта

Новые стандарты бухучета, новое в налоговом законодательстве, ЭДО — бухгалтеры и до кризиса с трудом осваивали все эти новшества сразу. Поможем разобраться и разложить всё по полочкам.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2021-2022». Он пройдет 23 марта, начало в 10:00 по Москве.

На вебинаре разберем:

ФСБУ «Основные средства»;

ФСБУ «Документооборот»;

ФСБУ «Аренда»;

6-НДФЛ за 2021 год;

налог на прибыль: что поменялось в 2022 году.

Отдельно остановимся на роли ЭДО в организации работы бухгалтерии и посмотрим на примерах, как это сейчас действует.

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