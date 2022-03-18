Какие валютные переводы запрещены

С 28 февраля переводы в валюте за рубеж запрещены (по указу президента № 79), но есть исключения.
В частности, до 5 тыс. долларов можно перевести:
- супругам;
- родителям;
- детям;
- дедушкам/бабушкам;
- внукам;
- сестрам/братьям;
- усыновителям/усыновленным.
Этот вопрос стал темой обсуждения в разделе «Клерк.Консультации».
Разъяснения дал эксперт Александр Заворин.
Сейчас законодательство в сфере валютного контроля стремительно меняется, поэтому большое значение имеет мнение банка, который будет осуществлять перевод.
Основываясь на практике, эксперты отмечают две позиции относительно этого запрета: более жесткая и более мягкая.
Мягкая позиция
Жесткая позиция
Запрещены в иностранной валюте только зачисления, которые делают сами валютные резиденты РФ, то есть запрещены их собственные операции.
Зачисления от нерезидентов и от других валютных резидентов РФ разрешены.
Запрещены переводы на свой зарубежный счет:
Запрещены зачисления наличной иностранной валюты через кассу или через банкомат на свой зарубежный счет.
Запрещены любые зачисления в иностранной валюте на зарубежные счета.
На зарубежные счета нельзя зачислять деньги:
Если муж хочет перевести деньги жене в другую страну, имеет значение, что это за страна. Если она входит в список недружественных, нужно получать разрешение специальной правительственной комиссии на перевод, отмечает эксперт.
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.