Какие валютные переводы запрещены

С 28 февраля переводы в валюте за рубеж запрещены (по указу президента № 79), но есть исключения.

В частности, до 5 тыс. долларов можно перевести: супругам;

родителям;

детям;

дедушкам/бабушкам;

внукам;

сестрам/братьям;

усыновителям/усыновленным.

Этот вопрос стал темой обсуждения в разделе «Клерк.Консультации».

Разъяснения дал эксперт Александр Заворин.

Сейчас законодательство в сфере валютного контроля стремительно меняется, поэтому большое значение имеет мнение банка, который будет осуществлять перевод.

Основываясь на практике, эксперты отмечают две позиции относительно этого запрета: более жесткая и более мягкая.

Мягкая позиция Жесткая позиция Запрещены в иностранной валюте только зачисления, которые делают сами валютные резиденты РФ, то есть запрещены их собственные операции. Зачисления от нерезидентов и от других валютных резидентов РФ разрешены. Запрещены переводы на свой зарубежный счет: со своего российского счета;

со своего другого зарубежного счета;

со своего счета в зарубежной небанковской организации;

со своего зарубежного электронного кошелька. Запрещены зачисления наличной иностранной валюты через кассу или через банкомат на свой зарубежный счет. Запрещены любые зачисления в иностранной валюте на зарубежные счета. На зарубежные счета нельзя зачислять деньги: ни от самого валютного резидента РФ;

ни от других валютных резидентов РФ.

Если муж хочет перевести деньги жене в другую страну, имеет значение, что это за страна. Если она входит в список недружественных, нужно получать разрешение специальной правительственной комиссии на перевод, отмечает эксперт.