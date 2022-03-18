Валютные операции

Какие валютные переводы запрещены

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С 28 февраля переводы в валюте за рубеж запрещены (по указу президента № 79), но есть исключения.

В частности, до 5 тыс. долларов можно перевести:

  • супругам;
  • родителям;
  • детям;
  • дедушкам/бабушкам;
  • внукам;
  • сестрам/братьям;
  • усыновителям/усыновленным.

Этот вопрос стал темой обсуждения в разделе «Клерк.Консультации».

Разъяснения дал эксперт Александр Заворин.

Сейчас законодательство в сфере валютного контроля стремительно меняется, поэтому большое значение имеет мнение банка, который будет осуществлять перевод.

Основываясь на практике, эксперты отмечают две позиции относительно этого запрета: более жесткая и более мягкая.

Мягкая позиция

Жесткая позиция

Запрещены в иностранной валюте только зачисления, которые делают сами валютные резиденты РФ, то есть запрещены их собственные операции.

Зачисления от нерезидентов и от других валютных резидентов РФ разрешены.

Запрещены переводы на свой зарубежный счет:

  • со своего российского счета;
  • со своего другого зарубежного счета;
  • со своего счета в зарубежной небанковской организации;
  • со своего зарубежного электронного кошелька.

Запрещены зачисления наличной иностранной валюты через кассу или через банкомат на свой зарубежный счет.

Запрещены любые зачисления в иностранной валюте на зарубежные счета.

На зарубежные счета нельзя зачислять деньги:

  • ни от самого валютного резидента РФ;
  • ни от других валютных резидентов РФ.

 

Если муж хочет перевести деньги жене в другую страну, имеет значение, что это за страна. Если она входит в список недружественных, нужно получать разрешение специальной правительственной комиссии на перевод, отмечает эксперт.

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