Компаниям оплатят обучение работников

Государство оплатит работодателям обучение сотрудников под новые производственные процессы, работу на новом оборудовании или по новым технологиям. На обучение одного работника выделят 60 тыс. рублей.

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Регионом будет утвержден перечень компаний — участников программы с указанием конкретных программ переобучения.

При этом предприятие вправе определить — учить сотрудника самостоятельно или задействовать образовательную организацию.

Планируется, что за счет средств федерального бюджета будет обучено около 250 тысяч человек.