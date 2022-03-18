Трудовые отношения

Компаниям оплатят обучение работников

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Государство оплатит работодателям обучение сотрудников под новые производственные процессы, работу на новом оборудовании или по новым технологиям. На обучение одного работника выделят 60 тыс. рублей.

Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Регионом будет утвержден перечень компаний — участников программы с указанием конкретных программ переобучения.

При этом предприятие вправе определить — учить сотрудника самостоятельно или задействовать образовательную организацию.

Планируется, что за счет средств федерального бюджета будет обучено около 250 тысяч человек.

 

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