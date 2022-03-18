Электронные деньги

Создали новый платежный сервис GazpromPay. К нему можно привязать карты любого банка

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Газпромбанк запустит электронный кошелек GazpromPay для оплаты покупок в интернете.

К этому кошельку которому можно привязать банковские карты любого банка.

Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах, сообщили в банке. При этом не надо скачивать отдельное приложение.

Работать все будет так:

На странице оплаты покупок в интернет-магазине надо выбрать оплату через GazpromPay, пройти простую регистрацию, один раз привязать существующие банковские карты любого банка.

При последующих покупках через кошелек GazpromPay потребуется только подтвердить операцию.

К сервису можно не только привязать свои существующие банковские карты, но и моментально выпустить и пополнить виртуальную карту, передает ИА ТАСС,

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