Курс валют от ЦБ: доллар 103,95 рубля, евро – 114,40 рубля

Центробанк установил курс валют на завтра:
- доллар — 103,9524 руб.;
- евро — 114,3996 руб.
За день доллар снизился на 0,85 руб., евро — на 1,53 руб.
Снижение идет четвертый день подряд.
Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе
Мы выяснили, что тяжелее всего бухгалтерам дается финанализ и планирование бюджета. Учли это и вложили в новый курс повышения квалификации «Антикризисный управленческий учет и бюджетирование».
Старт 1 апреля. Разберем пошагово управленку и бюджетирование с нуля до внедрения в 1С.