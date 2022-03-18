Валютный рынок

Курс валют от ЦБ: доллар 103,95 рубля, евро – 114,40 рубля

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Центробанк установил курс валют на завтра:

  • доллар — 103,9524 руб.;
  • евро — 114,3996 руб.

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За день доллар снизился на 0,85 руб., евро — на 1,53 руб.

Снижение идет четвертый день подряд.

Гость, для Вас есть резерв в группе на новом курсе
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