Каждый день самозанятые зарабатывают по 2 млрд рублей

С 2019 года, когда был введен НПД, самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 1 трлн рублей. Налог составил 39 млрд рублей.
Ежедневно самозанятые зарабатывают 2 млрд рублей.
Средний размер чека — 1 478 рублей.
Такую статистику приводит ФНС.
Зарегистрировать свои доходы самозанятые могут не только через приложение «Мой налог», но и через партнеров (банки и электронные площадки). Таким способом фиксируется более 36 % доходов самозанятых.
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