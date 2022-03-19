Каждый день самозанятые зарабатывают по 2 млрд рублей

С 2019 года, когда был введен НПД, самозанятые зарегистрировали доходы более чем на 1 трлн рублей. Налог составил 39 млрд рублей.

Ежедневно самозанятые зарабатывают 2 млрд рублей.

Средний размер чека — 1 478 рублей.

Такую статистику приводит ФНС.

Зарегистрировать свои доходы самозанятые могут не только через приложение «Мой налог», но и через партнеров (банки и электронные площадки). Таким способом фиксируется более 36 % доходов самозанятых.