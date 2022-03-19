Мосбиржа открывает торги облигациями 21 марта

Центробанк решил возобновить торги облигациями федерального займа 21 марта. Короткие продажи по ОФЗ запрещены.
Торги в понедельник пройдут с 10:00 до 11:00 мск в режиме дискретного аукциона, далее с 13:00 до 17:00 мск в обычном режиме.
По остальной части фондового рынка торги пройдут в режиме, который был 18 марта.
- Дискретный аукцион — особый режим торгов, который заменяет их приостановку. Используют для стабилизации биржевых торгов.
- Короткие продажи — продажа, по сути, в кредит. Трейдер на момент продажи не владеет ценными бумагами, валютой, товарами, он берет их в долг у брокера.
Информация с сайта ЦБ.
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