Мосбиржа открывает торги облигациями 21 марта

Центробанк решил возобновить торги облигациями федерального займа 21 марта. Короткие продажи по ОФЗ запрещены.

Торги в понедельник пройдут с 10:00 до 11:00 мск в режиме дискретного аукциона, далее с 13:00 до 17:00 мск в обычном режиме.

По остальной части фондового рынка торги пройдут в режиме, который был 18 марта.

Дискретный аукцион — особый режим торгов, который заменяет их приостановку. Используют для стабилизации биржевых торгов.

Короткие продажи — продажа, по сути, в кредит. Трейдер на момент продажи не владеет ценными бумагами, валютой, товарами, он берет их в долг у брокера.

Информация с сайта ЦБ.