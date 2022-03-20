С 1 апреля проиндексируют пенсии

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%, вслед за индексацией прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, сообщили в Минтруде.

«Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год», — уточнили в ведомстве.

Там также напомнили, что в прошлом году планировали индексировать на 7,7%, но после предложения Путина индексировать выше уровня инфляции, подняли на 8,6%

По материалам пресс-службы Минтруда.

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