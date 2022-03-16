Проверок бизнеса станет меньше. МРОТ и пенсии увеличат

Надзорные органы должны снизить административные барьеры для бизнеса, заявил Владимир Путин.
Он также сказал, что ближайшее время увеличат социальные выплаты, пенсии и прожиточный минимум.
При этом соцпомощь должны предоставлять автоматически.
Вот еще из заявлений Путина:
- Будут структурные изменения экономики, которые приведут к росту инфляции и безработицы.
- Нужно исключить «ручное» вмешательство в регулирование цен.
- ЦБ не будет печатать деньги.
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