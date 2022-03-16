Проверок бизнеса станет меньше. МРОТ и пенсии увеличат

Надзорные органы должны снизить административные барьеры для бизнеса, заявил Владимир Путин.

Он также сказал, что ближайшее время увеличат социальные выплаты, пенсии и прожиточный минимум.

При этом соцпомощь должны предоставлять автоматически.

Вот еще из заявлений Путина:

Будут структурные изменения экономики, которые приведут к росту инфляции и безработицы.

Нужно исключить «ручное» вмешательство в регулирование цен.

ЦБ не будет печатать деньги.