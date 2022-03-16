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Проверок бизнеса станет меньше. МРОТ и пенсии увеличат

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Надзорные органы должны снизить административные барьеры для бизнеса, заявил Владимир Путин.

Он также сказал, что ближайшее время увеличат социальные выплаты, пенсии и прожиточный минимум.

При этом соцпомощь должны предоставлять автоматически.

Вот еще из заявлений Путина:

  • Будут структурные изменения экономики, которые приведут к росту инфляции и безработицы.
  • Нужно исключить «ручное» вмешательство в регулирование цен.
  • ЦБ не будет печатать деньги.
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