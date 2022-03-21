В платежках появится новый статус 31

При платежах в счет погашения задолженности по исполнительному производству в реквизите «101» платежного поручения надо будет указывать статус «31».

С 20 июня 2022 года заработают поправки в приказ Минфина № 107н от 12.11.2013 о правилах заполнения платежек на уплату в бюджет.

Проект опубликован на федеральном портале.

Код 31 означает: физлицо, юрлицо, ИП, которые переводят деньги в счет погашения задолженности по исполнительному производству.

Если в платежке будет указан статус 31, одновременно должен быть указан уникальный идентификатор начисления (УИН) в поле 22.

Таким образом, в платежке на уплату долгов через приставов (по исполнительному производству) надо будет заполнять как поле 101, так и поле 22.