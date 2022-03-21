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Электронику станет сложнее оформить в кредит. Рассрочку в магазинах вовсе убирают

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В торговых сетях прекратили продавать электронику в рассрочку. По мнению экспертов, ее не будет несколько лет, а покупать технику в кредит по высоким ставкам вряд ли найдется много желающих.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя «М. Видео-Эльдорадо» Валерию Андрееву.

По ее словам, рассрочки на электронику в магазинах временно не действуют, речь в том числе про сеть Apple re:Store. Кредиты пока сохраняются, но ставки сильно выросли до двузначных, сама техника выросла в цене, а значит, и популярность этого варианта падает. 

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что рассрочки, возможно, не вернутся в магазины электроники еще несколько лет. По сути, это была скрытая скидка, а сейчас розничные сети позволить ее себе не смогут, иначе это приведет к еще большему подорожанию техники, на которые скидки не распространяются.

Редакция «Клерка» заглянула также на сайты популярных ретейлеров электроники «Ситилинк» и DNS. В первом варианте рассрочки не увидели, во втором — пока есть.

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