В новой декларации по НДС проверят соотношения по СЗПК и возмещению налога

С 1 квартала 2022 года декларацию по НДС надо сдавать по новой форме. Поэтому налоговики дополнили контрольные соотношения декларации.
В новой форме, в частности, появились строки о заявительном порядке возмещения НДС и для тех, кто является стороной СЗПК.
В КС появились новые пункты 1.55, 1.56, 1.57, которые касаются проверки новых строк:
Новые КС доведены письмом ФНС № СД-4-3/2616 от 04.03.2022.
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