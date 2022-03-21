Интернет и IT

В России будет новая система блокировки спама. Заработает с 1 июня

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К 1 июня в России заработает новая система блокировки спама. Абонент сможет оставить жалобу на сайте своего мобильного оператора, а также на сайте ФАС. Номер заблокируют в общей системе в течение 72 часов. А сейчас можно пожаловаться в колл-центр.

Пожаловаться на спам можно будет на сайтах четырех мобильных операторов — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2.

В ФАС уточнили, что форма для обращения будет доступна уже во втором квартале этого года. А сейчас уже можно обратиться в колл-центр оператора связи и пожаловаться на спам, номер заблокируют в течение трех суток.

Эксперты считают, что блокировать номера нужно только при большом количестве жалоб, иначе этим могут воспользоваться для злоупотреблений. Например, для блокировки номеров конкурентов.

По материалам «Известий».

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