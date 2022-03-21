Во время отстранения от работы непривитая сотрудница может уйти в декрет

Невакцинированных сотрудников отстраняют от работы по статье 76 ТК без оплаты. Если человек заболел во время отстранения, больничный ему не оплатят. Но это не касается беременности и родов.
Хотя отпуск по беременности и родам тоже дают на основании больничного листа, этот больничный во время отстранения оплачивается.
Такие разъяснения дает Роструд.
Сотрудница должна оформить больничный и написать заявление на отпуск по БиР.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.