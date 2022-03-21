Во время отстранения от работы непривитая сотрудница может уйти в декрет

Невакцинированных сотрудников отстраняют от работы по статье 76 ТК без оплаты. Если человек заболел во время отстранения, больничный ему не оплатят. Но это не касается беременности и родов.

Хотя отпуск по беременности и родам тоже дают на основании больничного листа, этот больничный во время отстранения оплачивается.

Такие разъяснения дает Роструд.

Сотрудница должна оформить больничный и написать заявление на отпуск по БиР.