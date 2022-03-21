Интернет и IT

⚡️ За публикации в Facebook и Instagram пользователей не признают экстремистами. А WhatsApp и Facebook Messenger блокировать не будут

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Американскую компанию Meta, которая владеет WhatsApp, Facebook и Instagram, признали экстремистской. Суд потребовал заблокировать оба ресурса: это не коснется WhatsApp и Facebook Messenger. Обычых пользователей за обычные публикации в Facebook и Instagram экстремистами не посчитают. 

Решение вынес Тверской суд Москвы. 

Прокурор во время заседания заявил, что деятельность Meta в России должна быть прекращена, поскольку под видом коммерческой деятельности компания распространяет призывы к насилию в отношении россиян, нарушает их права и несет угрозу конституционному строю. Эти требования не распространяются на мессенджер WhatsApp, поскольку в нем нет функции публичного распространения информации.

Кроме того, пользователи за публикации в соцсетях ответственности нести не будут, поскольку использование соцсетей без экстремистских целей экстремизмом не является.

По материалам Forbes.

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