⚡️ За публикации в Facebook и Instagram пользователей не признают экстремистами. А WhatsApp и Facebook Messenger блокировать не будут

Американскую компанию Meta, которая владеет WhatsApp, Facebook и Instagram, признали экстремистской. Суд потребовал заблокировать оба ресурса: это не коснется WhatsApp и Facebook Messenger. Обычых пользователей за обычные публикации в Facebook и Instagram экстремистами не посчитают.
Решение вынес Тверской суд Москвы.
Прокурор во время заседания заявил, что деятельность Meta в России должна быть прекращена, поскольку под видом коммерческой деятельности компания распространяет призывы к насилию в отношении россиян, нарушает их права и несет угрозу конституционному строю. Эти требования не распространяются на мессенджер WhatsApp, поскольку в нем нет функции публичного распространения информации.
Кроме того, пользователи за публикации в соцсетях ответственности нести не будут, поскольку использование соцсетей без экстремистских целей экстремизмом не является.
По материалам Forbes.
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