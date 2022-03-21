Инвестиции

Индекс гособлигаций на Мосбирже упал до минимума 2014 года

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Мосбиржа сегодня восстановила торги облигациями федерального займа после трехнедельного перерыва. По итогам аукциона индекс облигаций снизился до уровня 98,21 пункта, последний раз он был в декабре 2014 года.

Объем операций по итогам проведенного аукциона открытия составил 2,62 миллиарда рублей.

Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), — основной индикатор рынка госдолга РФ.

По материалам «Прайм».

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