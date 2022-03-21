Индекс гособлигаций на Мосбирже упал до минимума 2014 года

Мосбиржа сегодня восстановила торги облигациями федерального займа после трехнедельного перерыва. По итогам аукциона индекс облигаций снизился до уровня 98,21 пункта, последний раз он был в декабре 2014 года.
Объем операций по итогам проведенного аукциона открытия составил 2,62 миллиарда рублей.
Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), — основной индикатор рынка госдолга РФ.
По материалам «Прайм».
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