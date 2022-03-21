🤷‍♀️ Дефицита офисной бумаги не будет, пообещали в Минпромторге

Дефицита офисной бумаги не будет, поставки стабилизируются в течение недели, сообщили в Минпромторге.
Власти рассказали, что рынок почти полностью обеспечивают три крупных производителя.
При этом прямо сейчас магазинам в регионах не на чем печатать чеки из-за дефицита бумаги.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.