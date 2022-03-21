Магазинам в регионах не на чем печатать чеки из-за дефицита бумаги

В Екатеринбурге ИП жалуются, что на складах нет кассовой ленты, а остатки распродают с огромной наценкой. В итоге, некоторым магазинам не начем печатать чеки.

Так, владелица магазина рассказала, что раньше рулончик кассовой ленты стоил 7-8 рублей, а теперь в магазинах канцтоваров его цена начинается от 150 рублей.

При этом, в Нижнем Тагиле о дефиците кассовой ленты пока не заявляли, пишет tagilcity.ru.

Кроме того, сильно подорожала бумага А4:

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