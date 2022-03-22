Налоги, взносы, пошлины

❗ С 9 марта налоговые пени для организаций будут меньше

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С 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года пени за просрочку по налогам для организаций будут считать в размере 1/300 ставки ЦБ.

Сегодня Госдума рассмотрит законопроект с поправками в НК, среди которых — новые правила для расчета пеней по статье 75 НК.

Сейчас для ИП и физлиц пени считают из расчета 1/300 ключевой ставки. Для организаций такая формула работает только за 30 дней просрочки. С 31-го дня идет 1/150 ставки.

Теперь для компаний, ИП и физлиц пени будут считать по единой формуле — 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки.

Напомним, ключевая ставка сейчас 20 %, поэтому пени выходят немалые.

Сначала хотели установить новый расчет с начала 2022 года. Но ко второму чтению в проект внесли правку.

Применяться новая формула будет с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года.

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