❗ С 9 марта налоговые пени для организаций будут меньше

С 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года пени за просрочку по налогам для организаций будут считать в размере 1/300 ставки ЦБ.
Сегодня Госдума рассмотрит законопроект с поправками в НК, среди которых — новые правила для расчета пеней по статье 75 НК.
Сейчас для ИП и физлиц пени считают из расчета 1/300 ключевой ставки. Для организаций такая формула работает только за 30 дней просрочки. С 31-го дня идет 1/150 ставки.
Теперь для компаний, ИП и физлиц пени будут считать по единой формуле — 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки.
Напомним, ключевая ставка сейчас 20 %, поэтому пени выходят немалые.
Сначала хотели установить новый расчет с начала 2022 года. Но ко второму чтению в проект внесли правку.
Применяться новая формула будет с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года.
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