Мосбиржа сегодня торгует облигациями. Торгов акциями не будет

Центробанк 22 марта разрешил торги облигациями на Мосбирже. Короткие продажи (продажи в кредит) по-прежнему запрещены.
- Основные торги пройдут с 9:50 до 18:50 по (9:50 −10:00 аукцион открытия, 10:00 −18:40 торговый период, 18:40 −18:50 аукцион закрытия).
- С 9:30 до 19:00 в режиме «РПС / РПС с ЦК».
Время московское.
В остальных секциях торги будут в режиме, установленном для 21 марта.
В режиме торгов «РПС с ЦК» сделки заключаются на основании адресных заявок, поданных участниками торгов в ходе торгов текущего торгового дня.
По материалам сайта ЦБ.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.