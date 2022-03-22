BNP Paribas приостанавливает переводы по России с конца марта

Банковская группа BNP Paribas решила приостановить деятельность на территории России.
Банк сообщил корпоративным клиентам о том, что его российская «дочка» больше не сможет осуществлять их трансакции с конца марта.
BNP Paribas — французская банковская группа, в 2018 году занимал девятое место среди крупнейших банков мира по активам.
По материалам «Коммерсантъ».
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.