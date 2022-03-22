Сделки будут контролируемыми с дохода в 120 миллионов рублей

Сейчас сделки между взаимозависимыми лицами признаются контролируемыми, если доход превышает 60 миллионов рублей. Этот порог повысят до 120 млн.
Поправки в статью 105.14 НК внесли ко второму чтению законопроекта о мерах налоговой поддержки.
Кроме того, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года не будет работать норма о том, что сделка признается контролируемой, если кто-то из контрагентов применяет инвестиционный вычет по налогу на прибыль.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.