Сделки будут контролируемыми с дохода в 120 миллионов рублей

Сейчас сделки между взаимозависимыми лицами признаются контролируемыми, если доход превышает 60 миллионов рублей. Этот порог повысят до 120 млн.

Поправки в статью 105.14 НК внесли ко второму чтению законопроекта о мерах налоговой поддержки.

Кроме того, с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года не будет работать норма о том, что сделка признается контролируемой, если кто-то из контрагентов применяет инвестиционный вычет по налогу на прибыль.