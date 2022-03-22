В России впервые завели дело о разграблении криптбиржи

Впервые в России завели уголовное дело по растрате денег и имущества криптовалютной биржи. Подозреваемого задержали с чемоданами, в которых было 190 млн рублей.
Всего после обысков у подозреваемого и его сообщников изъяли 240 млн рублей, $1 млн и €70 тыс. Обыски были в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте. Кроме денег изъяли компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и документы, важные для расследования.
Уголовное дело завели по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата организованной группой в особо крупном).
По материалам «ТАСС».
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