КИК

Миллионный штраф за несдачу документов о прибыли КИК временно отменят

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Компании до 28 марта вместе с декларацией по налогу на прибыль должны сдать в ИФНС документы, подтверждающие прибыль (убыток) контролируемых иностранных компаниях (КИК). За опоздание — штраф 500 тысяч. Но скоро штраф отменят.

Госдума сегодня рассматривает законопроект с поправками в ст. 126 НК.

Несдача документов о прибыли КИК за 2020 и 2021 год не будет караться штрафом.

Также временно отменяют штраф в 1 млн. рублей за непредставление документов о прибыли КИК по требованию ИФНС.

КИК — это зарубежные организации, акционерами которых являются российские юрлица или физлица, (размер доли — не менее 25 %, есть исключение). Подробнее — тут.

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В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

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