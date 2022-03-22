Миллионный штраф за несдачу документов о прибыли КИК временно отменят

Компании до 28 марта вместе с декларацией по налогу на прибыль должны сдать в ИФНС документы, подтверждающие прибыль (убыток) контролируемых иностранных компаниях (КИК). За опоздание — штраф 500 тысяч. Но скоро штраф отменят.
Госдума сегодня рассматривает законопроект с поправками в ст. 126 НК.
Несдача документов о прибыли КИК за 2020 и 2021 год не будет караться штрафом.
Также временно отменяют штраф в 1 млн. рублей за непредставление документов о прибыли КИК по требованию ИФНС.
КИК — это зарубежные организации, акционерами которых являются российские юрлица или физлица, (размер доли — не менее 25 %, есть исключение). Подробнее — тут.
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