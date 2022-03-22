Иностранных инвесторов хотят лишить права голосовать на собраниях и получать дивиденды

В отношении иностранных акционеров предлагают ввести временные ограничения: лишить права голоса на собраниях, лишить возможности требовать выкупа ценных бумаг при реорганизации, не давать им преимущественное право покупать акции.
С предложением выступил глава РСПП Александр Шохин.
- Голоса иностранных акционеров не будут учитывать на общем собрании. Тут возможны исключения, их будут власти определять.
- Приостановить для них право требовать выкуп акций при реорганизации АО, либо при изменениях в устав, ограничивающих права акционеров.
- Лишить права требовать провести внеочередное собрание акционеров, а само общество не должно им направлять бюллетени для голосования.
- Исключить для них преимущественное право покупки акций.
- Лишить права доступа к информации общества.
- Не начислять и не выплачивать дивиденды (это правило добровольное, решать будут сами АО).
По материалам «РБК».
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