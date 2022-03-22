Экономика России

Иностранных инвесторов хотят лишить права голосовать на собраниях и получать дивиденды

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В отношении иностранных акционеров предлагают ввести временные ограничения: лишить права голоса на собраниях, лишить возможности требовать выкупа ценных бумаг при реорганизации, не давать им преимущественное право покупать акции.

С предложением выступил глава РСПП Александр Шохин.

  • Голоса иностранных акционеров не будут учитывать на общем собрании. Тут возможны исключения, их будут власти определять.
  • Приостановить для них право требовать выкуп акций при реорганизации АО, либо при изменениях в устав, ограничивающих права акционеров.
  • Лишить права требовать провести внеочередное собрание акционеров, а само общество не должно им направлять бюллетени для голосования.
  • Исключить для них преимущественное право покупки акций.
  • Лишить права доступа к информации общества.
  • Не начислять и не выплачивать дивиденды (это правило добровольное, решать будут сами АО).

По материалам «РБК».

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