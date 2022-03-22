Какие подарки и доходы освободят от НДФЛ

Из НК уберут условия, при которых помощь и подарки ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам освобождаются от НДФЛ. Теперь налога не будет при любой сумме и при любых источниках выплаты.

Госдума сегодня рассматривает законопроект с поправками в ст. 217 НК.

Освобождаются от НДФЛ доходы: ветеранов, тружеников тыла и инвалидов Великой Отечественной войны;

вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;

вдов умерших инвалидов Великой Отечественной войны;

узников нацистских концлагерей тюрем и гетто;

военнопленных во время Великой Отечественной войны.

Сейчас НДФЛ не надо платить с выплат из бюджета РФ или от другой страны. А если помощь оказывает коммерческая фирма, то необлагаемый доход — 10 тыс. рублей.

Этих условий больше не будет. Любая помощь в любой сумме не будет облагаться.