Какие подарки и доходы освободят от НДФЛ

Из НК уберут условия, при которых помощь и подарки ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам освобождаются от НДФЛ. Теперь налога не будет при любой сумме и при любых источниках выплаты.
Госдума сегодня рассматривает законопроект с поправками в ст. 217 НК.
Освобождаются от НДФЛ доходы:
- ветеранов, тружеников тыла и инвалидов Великой Отечественной войны;
- вдов военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
- вдов умерших инвалидов Великой Отечественной войны;
- узников нацистских концлагерей тюрем и гетто;
- военнопленных во время Великой Отечественной войны.
Сейчас НДФЛ не надо платить с выплат из бюджета РФ или от другой страны. А если помощь оказывает коммерческая фирма, то необлагаемый доход — 10 тыс. рублей.
Этих условий больше не будет. Любая помощь в любой сумме не будет облагаться.
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