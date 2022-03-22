Валютные операции

Доллар 104,07 рубля, евро — 114,78 рубля. Официальные курсы валют на завтра

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Центробанк снова начал снижать курсы валют.

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Доллар минус 61 копейка, а евро — минус 82 копейки.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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