Транспортный налог

До конца марта утвердят список авто для повышенного налога

Версия для печати

С этого года облагаться повышенным транспортным налогом будут только автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей.

К ним применяется коэффициент 3 при расчете налога.

Отменяются коэффициенты:

  • 1,1 ­ для авто от 3 млн рублей;
  • 2 для авто от 5 млн рублей.

Госдума сразу в третьем чтении приняла законопроект с поправками в НК.

Изменили также дату опубликования перечня дорогостоящих автомобилей.

Сейчас пока по НК перечень должен быть опубликован до 1 марта. По новой норме срок сдвинут на 31 марта.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить