До конца марта утвердят список авто для повышенного налога

С этого года облагаться повышенным транспортным налогом будут только автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей.
К ним применяется коэффициент 3 при расчете налога.
Отменяются коэффициенты:
- 1,1 для авто от 3 млн рублей;
- 2 для авто от 5 млн рублей.
Госдума сразу в третьем чтении приняла законопроект с поправками в НК.
Изменили также дату опубликования перечня дорогостоящих автомобилей.
Сейчас пока по НК перечень должен быть опубликован до 1 марта. По новой норме срок сдвинут на 31 марта.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.