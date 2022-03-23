До конца марта утвердят список авто для повышенного налога

С этого года облагаться повышенным транспортным налогом будут только автомобили стоимостью от 10 миллионов рублей.

К ним применяется коэффициент 3 при расчете налога.

Отменяются коэффициенты:

1,1 ­ для авто от 3 млн рублей;

2 для авто от 5 млн рублей.

Госдума сразу в третьем чтении приняла законопроект с поправками в НК.

Изменили также дату опубликования перечня дорогостоящих автомобилей.

Сейчас пока по НК перечень должен быть опубликован до 1 марта. По новой норме срок сдвинут на 31 марта.