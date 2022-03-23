Мосбиржа сегодня продолжает торги облигациями, торги по акциям пока закрыты

В секции фондового рынка на Мосбирже сегодня открыты торги ОФЗ, а также фьючерсными контрактами на корзину ОФЗ и на индекс гособлигаций (RGBI).

Основные торги пройдут с 9:50 до 18:50, а также с 9:30 до 19:00 Мск в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК.

По остальной секции фондового рынка торги идут в режиме 22 марта.

По материалам сайта ЦБ.

Режим переговорных сделок (РПС) — режим сделок без предварительного депонирования средств с отложенной датой исполнения, предусматривающий возможность заключения адресных и безадресных сделок.