Мосбиржа сегодня продолжает торги облигациями, торги по акциям пока закрыты

В секции фондового рынка на Мосбирже сегодня открыты торги ОФЗ, а также фьючерсными контрактами на корзину ОФЗ и на индекс гособлигаций (RGBI).
Основные торги пройдут с 9:50 до 18:50, а также с 9:30 до 19:00 Мск в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК.
По остальной секции фондового рынка торги идут в режиме 22 марта.
По материалам сайта ЦБ.
Режим переговорных сделок (РПС) — режим сделок без предварительного депонирования средств с отложенной датой исполнения, предусматривающий возможность заключения адресных и безадресных сделок.
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