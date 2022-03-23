Подать жалобу по штрафу за ККТ можно только через Госуслуги. Или сразу в суд

Решения ФНС по соблюдению законодательства о ККТ можно обжаловать. Но жалобы принимаются к рассмотрению, только если они направлены через портал госуслуг.

Компания или ИП в своем личном кабинете могут отслеживать, на каком этапе рассмотрения находится жалоба до того, как получат итоговое решение по ней.

В ФНС пояснили, что для проверок по ККТ не дейстсвует обязательный досудебный порядок обжалования до 01.01.2023.

Значит, до конца этого года с жалобой на решения налоговиков по нарушениям с ККТ можно обратиться в суд напрямую.